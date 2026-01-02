Cosa è successo a Valentin Carboni dai 40 milioni chiesti dall'Inter al mesto ritorno in Argentina

Valentin Carboni, giovane talento argentino, ha lasciato il Genoa dopo una sola stagione con poche opportunità di gioco. L’Inter, che nel 2024 lo stimava circa 40 milioni di euro, aveva grandi aspettative su di lui. Tuttavia, il suo percorso si è concluso con un ritorno in Argentina, segnando un capitolo di transizione nella sua giovane carriera.

