Cosa è successo a Valentin Carboni dai 40 milioni chiesti dall'Inter al mesto ritorno in Argentina
Valentin Carboni, giovane talento argentino, ha lasciato il Genoa dopo una sola stagione con poche opportunità di gioco. L’Inter, che nel 2024 lo stimava circa 40 milioni di euro, aveva grandi aspettative su di lui. Tuttavia, il suo percorso si è concluso con un ritorno in Argentina, segnando un capitolo di transizione nella sua giovane carriera.
Valentin Carboni lascia in anticipo il Genoa dopo una stagione con poco spazio, lontana dalle aspettative dell’Inter che nel 2024 lo valutava 40 milioni di euro. Ora prende quota il ritorno in Argentina al Racing Avellaneda, in prestito, per rilanciarsi e ritrovare continuità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perché l’Inter ha deciso di riprendersi subito Valentin Carboni dopo averlo prestato al Genoa
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Liverpool in difficoltà. Valentìn Carboni verso il ritorno a gennaio
La strage dei ragazzi: ecco che cosa è successo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.