Un assegno emesso da Apple nel marzo 1976, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak, è stato venduto all’asta per oltre 2,4 milioni di dollari. La cifra sorprende, considerando che l’assegno originale valeva solo 500 dollari. L’acquirente ha battuto tutte le aspettative, dimostrando quanto il passato di Apple abbia ancora un grande fascino sul mercato.

Un assegno da 500 dollari emesso da Apple nel marzo 1976, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak, è stato venduto all’asta per 2,4 milioni di dollari, quasi 4.800 volte il valore originale. Il documento, emesso da Wells Fargo, rappresenta la prima transazione commerciale ufficiale dell’azienda fondata dai due ingegneri in un garage a Cupertino. L’assegno è stato messo all’asta da RR Auction e ha raggiunto un record di vendita per un oggetto legato alla storia di Apple. Il pagamento era destinato a Howard Cantin, un tecnico specializzato in circuiti stampati, che aveva trasformato il progetto dell’Apple-1 in una scheda elettronica realizzabile in serie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assegno firmato da Jobs e Wozniak vende per oltre 1,2 milioni di dollari in asta internazionale

