Infortunio Carlos Augusto tegola per Chivu! Il brasiliano salta la Cremonese cosa filtra sulle sue condizioni
La partita contro la Cremonese perde uno dei suoi protagonisti: Carlos Augusto si ferma per un affaticamento muscolare e non scenderà in campo domani. La sua assenza rappresenta un problema per l’Inter, che dovrà fare a meno del brasiliano in una sfida importante. Le condizioni di Carlos Augusto non sembrano gravi, ma il tecnico Chivu dovrà trovare una soluzione alternativa in difesa.
Inter News 24 Infortunio Carlos Augusto, affaticamento muscolare per il brasiliano che salterà la gara di domani contro la Cremonese. L’emergenza infortuni in casa Inter si aggrava a poche ore dalla trasferta dello Zini. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l’ultimo a fermarsi è Carlos Augusto, che non prenderà parte alla sfida contro la Cremonese. Infortunio Carlos Augusto, emergenza totale a Cremona: Chivu convoca tre giovani. Il brasiliano è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio durante la rifinitura alla Pinetina. Un’assenza pesante che limita ulteriormente le rotazioni di Cristian Chivu in un momento in cui la squadra deve difendere il primato di 52 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
