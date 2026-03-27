Roma aspetta in strada la figlia che torna dal lavoro e viene accoltellato da un rapinatore | grave anziano

Un uomo di 68 anni è stato aggredito e rapinato mentre aspettava la figlia che tornava dal lavoro in strada a Roma. Dopo l'aggressione, ha riportato ferite gravi ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La polizia sta indagando sull'accaduto e cerca di identificare il rapinatore.