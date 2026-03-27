Roma aspetta in strada la figlia che torna dal lavoro e viene accoltellato da un rapinatore | grave anziano
Un uomo di 68 anni è stato aggredito e rapinato mentre aspettava la figlia che tornava dal lavoro in strada a Roma. Dopo l'aggressione, ha riportato ferite gravi ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La polizia sta indagando sull'accaduto e cerca di identificare il rapinatore.
Un uomo di 68 anni è stato aggredito e rapinato mentre attendeva la figlia: gravi ferite e intervento chirurgico. Arrestato un 38enne per rapina e lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Sangue davanti al Bicocca Village: "Dammi subito il tuo giubbotto". Quindicenne difende l’amico e viene accoltellato dal rapinatoredi NicolaPalma Le tracce di sangue sull’asfalto iniziano vicino al cancello dell’area verde e si fanno via via più evidenti man man che ci si...
Picchia la compagna che ha la figlia in braccio, il suocero la difende ma viene accoltellatoSecondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe scatenato una lite violenta con la compagna, arrivando a colpirla con un pugno al ventre mentre la...