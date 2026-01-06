A pochi passi dal Bicocca Village, un episodio di violenza si è svolto quando un quindicenne ha difeso un amico durante una rapina, venendo poi ferito da un colpo di arma da taglio. Le tracce di sangue sull’asfalto testimoniano la gravità dell’accaduto, avvenuto in un’area pubblica di Milano. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso, mentre si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti.

di NicolaPalma Le tracce di sangue sull’asfalto iniziano vicino al cancello dell’area verde e si fanno via via più evidenti man man che ci si avvicina al marciapiedi di viale Sarca. Lì si è accasciato nel tardo pomeriggio di ieri il quindicenne accoltellato da un rapinatore all’ombra del centro commerciale Bicocca Village, vicino a uno skatepark abitualmente frequentato da adolescenti. Il minorenne, nato a Milano e residente nell’hinterland con i genitori stranieri, è stato colpito al volto e all’addome: trasportato in codice rosso al Niguarda, è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non è mai stato in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sangue davanti al Bicocca Village: "Dammi subito il tuo giubbotto". Quindicenne difende l’amico e viene accoltellato dal rapinatore

Leggi anche: Milano, quindicenne difende un amico da una rapina al Bicocca Village e viene accoltellato: sfregiato al viso

Leggi anche: Il ragazzino di 15 anni accoltellato al Bicocca Village: squarcio al volto di 7 centimetri e una ferita al fianco. “Dammi il giubbotto”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sangue davanti al Bicocca Village: Dammi subito il tuo giubbotto. Quindicenne difende l’amico e viene accoltellato dal rapinatore; Milano, cerca di difendere l’amico da una rapina e viene accoltellato: è grave un ragazzo di 15 anni.

Scafati, Far West davanti al bar. Sangue, piombo e un silenzio assordante. È questo lo scenario su cui stanno facendo luce i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, a seguito di un tentato omicidio avvenuto nella serata di ieri a Scafati. Un epis - facebook.com facebook