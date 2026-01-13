Il sindaco di Castiglion Fiorentino | 14 morti in pochi giorni Media anomala ci sono più cause

Il sindaco di Castiglion Fiorentino ha commentato i recenti lutti nel paese, evidenziando che, dopo aver espresso il suo cordoglio alle 14 famiglie colpite nei primi dieci giorni dell’anno, non si sono verificati altri decessi. Ha inoltre sottolineato che si tratta di una situazione atipica, con una media anomala di eventi, e che sono ancora in corso approfondimenti sulle cause di questi decessi.

«Non ho lanciato l'allarme sociale, ho semplicemente manifestato il mio cordoglio», e «da quando ho rivolto le condoglianze a queste 14 famiglie che nei primi 10 giorni dell'anno hanno avuto lutti non si sono per fortuna verificati altri casi. Ho voluto solamente rivolgere le mie condoglianze, come faccio di solito. Del resto quando arriva un neonato faccio suonare a festa le campane della torre.

