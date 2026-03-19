Roberta Bruzzone indagata per stalking | accuse e chat al vaglio della procura

La procura di Cagliari ha concluso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone, accusata di stalking di gruppo. Sono state analizzate chat e altri elementi relativi alle accuse rivolte alla psicologa forense, consulente in numerosi casi di omicidio, e alla figlia minorenne. La posizione dell’indagata è ora al vaglio degli inquirenti.

La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della figlia minorenne. Come riporta il quotidiano La Repubblica, l’avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal pubblico ministero Gilberto Ganassi, e trasmesso a Roma per competenza con le trascrizioni delle chat tra Roberta Bruzzone e gli altri indagati Monica Demma, Marzia Mosca e Giovanni Langella. Sempre secondo il quotidiano, la presunta campagna di persecuzione sarebbe andata avanti per almeno tre anni con allusioni sessuali, «fotomontaggi del viso della persona offesa" e «frasi avente carattere minaccioso e vessatorio». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roberta Bruzzone indagata per stalking: accuse e chat al vaglio della procura Articoli correlati Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta SionisUn caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano. “Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis”. Scontro tra criminologiRoma, 19 marzo 2026 -La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking, si legge sulle pagine di Repubblica, la vittima è la collega, psicologa... Aggiornamenti e notizie su Roberta Bruzzone Temi più discussi: Roberta Bruzzone sulla famiglia nel bosco, l'amore non basta e certe forme di amore possono essere malevole; La prima pagina del Giornale: Il governo taglia le accise, meno tre giorni al referendum, indagata Roberta Bruzzone; Bruzzone indagata per stalking a collega, atti a procura di Roma; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini. Roberta Bruzzone indagata per stalking, gli atti alla procura di RomaRespingo totalmente le accuse, la persona cui attualmente si fa riferimento è indagata dalla procura di Roma per atti persecutori, falsa testimonianza, calunnia, diffamazione aggravata e reiterata in ... ansa.it Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis. Scontro tra criminologiIl contrasti sarebbero iniziati nel 2017 per motivi di lavoro. Indagati anche i collaboratori della psicologa ligure Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca ... quotidiano.net Roberta Bruzzone indagata per stalking, gli atti alla procura di Roma Il pm di Cagliari firma la conclusione delle indagini, ci sono altre tre persone coinvolte La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di g - facebook.com facebook La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della fi x.com