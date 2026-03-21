roberta bruzzone replica alle accuse di stalking di elisabetta sionis e provoca sul caso pitzalis fallito

Roberta Bruzzone ha risposto alle accuse di stalking mosse da Elisabetta Sionis e ha commentato la gestione del caso Pitzalis, definendola fallita. La psicologa forense ha spiegato le ragioni della sua posizione in merito alle accuse e ha commentato gli sviluppi recenti, sottolineando la propria posizione senza aggiungere dettagli personali o deduzioni.

Roberta Bruzzone indagata per stalking respinge ogni accusa e “provoca” a distanza Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice in servizio al Tribunale dei minori di Cagliari, che l’ha denunciata. “Tutto nasce dal caso Pitzalis. Il problema è lì, il fallimento del caso, l’unico caso importante di cui si è occupata”, ha spiegato Roberta Bruzzone difendendosi dalle accuse. Roberta Bruzzone indagata, cosa ha detto a Quarto Grado Perché Roberta Bruzzone è indagata Il riferimento al caso Pitzalis La replica di Elisabetta Sionis Roberta Bruzzone indagata, cosa ha detto a Quarto Grado Nella puntata di Quarto Grado di venerdì 20 marzo, Gianluigi Nuzzi ha chiesto esplicitamente a Roberta Bruzzone perché risulta indagata per stalking. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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