Un episodio di maltempo interesserà l’Italia nelle prossime ore, con un calo delle temperature e nevicate anche a quote basse. L’inverno continuerà a manifestarsi sul territorio per alcuni giorni, causando condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni. Le previsioni indicano che il peggioramento proseguirà, interessando principalmente le aree settentrionali e centrali del paese.

No, una rondine non fa primavera. L’ inverno si tratterrà ancora per qualche giorno, segnando una nuova ondata di maltempo su tutta l’ Italia. Dalle prossime ore e per tutta la giornata di domani, 26 marzo, ci saranno precipitazioni, nevicate e un deciso rinforzo dei venti. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso che prevede venti di burrasca su Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, in estensione ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte, specie sulle due isole maggiori, e mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltempo, in arrivo colpo di coda dell’inverno: calo delle temperature e neve a quote basse

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