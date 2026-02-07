Intelligenza artificiale può leggere risonanza magnetica al cervello | ecco le diagnosi in pochi secondi

L’intelligenza artificiale fa passi avanti nella diagnosi medica. Ora può analizzare una risonanza magnetica del cervello e dare una risposta in pochi secondi. Questa tecnologia promette di velocizzare e migliorare i controlli, riducendo i tempi di attesa per le diagnosi. È una svolta che potrebbe cambiare il modo di affrontare le malattie cerebrali.

(Adnkronos) – Una nuova impresa dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina: può leggere una risonanza magnetica al cervello e restituire una diagnosi in pochi secondi. Lo ha dimostrato un team di scienziati dell'University of Michigan (Um) che ha sviluppato un modello basato sull'Ai rivelatosi in grado di intercettare patologie neurologiche con una precisione fino al 97,5%. Il sistema è riuscito anche a individuare quanto fosse urgente trattare un paziente. Nello studio pubblicato su 'Nature Biomedical Engineering' gli autori prospettano che questa tecnologia, definita unica nel suo genere, potrebbe avere un impatto trasformativo per il neuroimaging nei sistemi sanitari Usa.

