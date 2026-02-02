La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Zaragoza, il nuovo acquisto per l’attacco di Gasperini. Il giocatore, noto per il suo talento nel dribbling, arriva per aggiungere fantasia e velocità alla squadra. Sarà chiamato a contribuire fin dalla prossima partita, portando energia e imprevedibilità in avanti.

Mercato Inter definitivamente chiuso: ennesimo no del fondo PIF per Diaby! Doccia gelata per Chivu Mateta Milan, il ginocchio preoccupa: rischia di saltare tutto al fotofinish? Il rebus da risolvere Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime Infortunio Di Lorenzo, scongiurato il peggio: oggi nuovi esami. Intanto Conte fa la conta dei superstiti Audero, che paura! Il petardo costa caro anche al tifoso: e ora la curva dell’Inter rischia la mazzata! Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma, ecco Zaragoza: il re del dribbling per completare l’attacco di Gasperini

Approfondimenti su Roma Calciomercato

Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Roma e Bayern Monaco per il trasferimento di Zaragoza.

La Roma si muove forte sul mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Calciomercato

Argomenti discussi: Roma, ecco i dribbling: accordo col Bayern per Zaragoza, le cifre; Roma, ecco Zaragoza: lo sbarco in città nella notte e il primo messaggio ai tifosi; Roma, sprint Zaragoza: si tratta col Bayern. E il Celta lo esclude dai convocati; HERE WE GO – Bryan Zaragoza alla Roma, è fatta! Ecco la formula dell’operazione con il Bayern.

Roma, ecco Zaragoza: lo sbarco in città nella notte e il primo messaggio ai tifosiIl nuovo esterno d'attacco di Gasperini è arrivato all'aeroporto di Fiumicino: in programma le visite mediche e la firma sul contratto ... corrieredellosport.it

Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

LIVE Calciomercato Roma - Zaragoza, affare chiuso: scambio di documenti in corso #ASRoma #Calciomercato x.com

Calciomercato #Roma, accordo con #Zaragoza: si cerca l’intesa finale con il #BayernMonaco. - facebook.com facebook