Calciomercato Roma ecco Zaragoza | il re del dribbling per completare l’attacco di Gasperini
La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Zaragoza, il nuovo acquisto per l’attacco di Gasperini. Il giocatore, noto per il suo talento nel dribbling, arriva per aggiungere fantasia e velocità alla squadra. Sarà chiamato a contribuire fin dalla prossima partita, portando energia e imprevedibilità in avanti.
Roma, ecco i dribbling: accordo col Bayern per Zaragoza, le cifre
Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Roma e Bayern Monaco per il trasferimento di Zaragoza.
Calciomercato Roma, virata su Zaragoza: ecco la prima offerta per l’ala del Celta Vigo!
La Roma si muove forte sul mercato.
