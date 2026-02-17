Terni giunta da completare dopo la scelta di Virili e nuovo ruolo di Stefano Bandecchi Ecco le priorità dell’esecutivo

A Terni, la giunta comunale cambia forma dopo che Virili ha lasciato il suo incarico e Stefano Bandecchi assume un nuovo ruolo. La riorganizzazione prevede di ridurre gli assessori da nove a sei e di coinvolgere direttamente il sindaco nelle decisioni principali. La squadra di governo si prepara a lavorare in modo più snello, con il primo cittadino che manterrà un ruolo centrale nelle riunioni di giunta.

Il Consiglio comunale di mercoledì 18 febbraio segnerà la linea di demarcazione. Esecutivo più snello e maggiore presenza del primo cittadino Un passaggio da nove a sei assessori e una presenza costante – in cabina di regia – del primo cittadino. La giunta del Bandecchi 2.0 è pronta a debuttare nel corso del Consiglio comunale convocato nella mattinata di domani, mercoledì 18 febbraio (ore 11). Sette i punti all’ordine del giorno che verranno dibattuti nel corso della plenaria di Palazzo Spada. Presenti, naturalmente, gli assessori Bordoni, Salinetti, Ghione, Laudadio e Tagliavento. Verso un nuovo profilo al posto di Alessandro Virili, che preferirebbe proseguire il suo percorso a FarmaciAterni.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, la ‘rivoluzione’ di San Valentino: decade la giunta e Stefano Bandecchi sceglie il nuovo esecutivo. Gli scenariA Terni, Stefano Bandecchi ha deciso di far decadere la giunta comunale e di formare un nuovo esecutivo fino alla fine del mandato, rimuovendo gli assessori in carica senza preavviso.

Terni, la giunta di Stefano Bandecchi: tutte le deleghe assegnate e l’unico dubbio da sciogliereA Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha ufficializzato le nomine delle deleghe, dopo aver ottenuto il via libera dei consiglieri di maggioranza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.