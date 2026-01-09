Nocera Inferiore il 2026 parte dalle scuole | sicurezza e riqualificazione al centro dell’azione amministrativa

A Nocera Inferiore, il 2026 si presenta come un anno di interventi mirati a migliorare la sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici. L’amministrazione comunale ha avviato progetti di riqualificazione degli edifici e di tutela degli studenti, ponendo al centro delle proprie azioni l’importanza di un ambiente scolastico più sicuro e adeguato alle esigenze del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 2026 si apre a Nocera Inferiore con un'attenzione prioritaria alla sicurezza e alla riqualificazione degli edifici scolastici. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo De Maio conferma così una linea politica chiara: investire sulle scuole come investimento sul futuro della città. Con l'approvazione di due progetti esecutivi, il Comune avvia interventi strutturali su plessi strategici del territorio. Il primo riguarda la Scuola dell'Infanzia e Primaria "Madre Teresa di Calcutta", dove, a seguito delle verifiche di vulnerabilità statica e sismica, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria con la sostituzione del solaio di copertura, per un importo di 207.

