Il presepe a Salerno | al Museo Archeologico la presentazione del libro di Alessandro Basso
Il Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano ospita la presentazione del libro di Alessandro Basso dedicato al presepe a Salerno. Un’occasione per approfondire gli aspetti storici e le tradizioni legate a questa figura simbolica del Natale locale. L’evento offre uno sguardo attento sulla cultura territoriale, valorizzando il patrimonio storico e le pratiche artistiche legate alla rappresentazione natalizia.
Appuntamento con la storia locale e le tradizioni al Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di frontiera” di Pontecagnano. Venerdì 16 gennaio, alle ore 17.00, la struttura ospiterà la presentazione del volume “Il presepe a Salerno” scritto da Alessandro Basso ed edito da Operædizioni.Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
