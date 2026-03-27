Rione senza illuminazione a Nocera Superiore ladri falliscono il furto

A Nocera Superiore, nel rione Marconi, si è verificato un tentativo di furto che è stato interrotto prima che si completasse. La zona, senza illuminazione, ha visto un nuovo episodio di criminalità, ma i ladri non sono riusciti a portare a termine l’azione. Nei giorni scorsi, un altro tentativo di furto era stato sventato nella stessa area.

Da anni i residenti lamentano all'amministrazione l'assenza di luce presso il rione Marconi, in un complesso dove vivono oltre 60 famiglie. I residenti: "Abbiamo paura anche di rientrare in casa" Un nuovo assalto da parte di una banda di ladri è stato sventato giorni fa, a Nocera Superiore, nel rione Marconi. Il complesso dove vivono oltre 60 famiglie vive una situazione di notevole disagio, vista l'assenza dell'illuminazione pubblica. Sullo sfondo c'è un contenzioso tra residenti, Iacp e Comune, sulla legittimità dell'intera area. Ma nel frattempo, il buio spinge i ladri a tentare più di un assalto all'interno di qualche appartamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rione senza illuminazione a Nocera Superiore, ladri falliscono il furto Articoli correlati Leggi anche: Psicosi furti a Nocera Superiore, diffuse immagini di potenziali ladri Furto a Nocera Superiore: rubata l'auto alle restauratrici del BattisteroLadri in azione nel parcheggio di via Mercato, a Nocera Superiore, dov'è stata rubata l'automobile di alcune giovani restauratrice impegnate nei... Approfondimenti e contenuti su Nocera Superiore Argomenti discussi: Piazza Sant’Antonio, iniziati i lavori di riqualificazione; Nocera Inferiore. Parte la riqualificazione di piazza Sant’Antonio.