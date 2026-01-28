Psicosi furti a Nocera Superiore diffuse immagini di potenziali ladri

La paura dilaga tra i residenti di Nocera Superiore. Dopo le segnalazioni di furti in viale Europa, anche in via Vincenzo Russo si sono diffusi messaggi e immagini di una possibile banda di ladri in azione. La gente si fa prendere dal panico e si difende con più attenzione, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La situazione resta tesa e tutti aspettano che le forze dell’ordine intervengano per chiarire cosa sta succedendo.

E' psicosi furti a Nocera Superiore. Dopo le segnalazioni in viale Europa, ora anche in via Vincenzo Russo alcuni residenti hanno diffuso le immagini di una potenziale banda di ladri in azione.La denunciaSecondo le testimonianze condivise in rete tra residenti, alcuni individui sospetti sarebbero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Nocera Superiore Furti a Nocera Superiore: “Subito illuminazione nelle zone buie” A Nocera Superiore aumentano le segnalazioni di furti nelle ultime settimane, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Cremona, 4 arresti per furti: le immagini dei ladri in azione La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nocera Superiore Argomenti discussi: Psicosi furti a Nocera Superiore, diffuse immagini di potenziali ladri. ***Nocera Superiore, venerdì la presentazione del Piano di protezione civile aggiornato Venerdì 30 gennaio 2026, alle 17:30, presso la Biblioteca Comunale "Aldo Moro" di Nocera Superiore, si terrà un incontro pubblico per presentare l'aggiornamento del Pi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.