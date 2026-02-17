Processo ai fidanzati che non pagavano l’affitto visti in tv | accusati di lesioni e minacce lui è in carcere a Torino

Igor Atzori e Denisa Quaratino, accusati di aver malmenato e minacciato un uomo a Chieri, sono comparsi davanti ai giudici di Torino. La coppia, nota anche per aver evitato di pagare l’affitto, si trova ora sotto accusa per lesioni e minacce. L’udienza si è aperta ieri, 16 febbraio, con i due che hanno assistito alla prima fase del processo. Atzori, 51 anni, è attualmente in carcere a Torino, mentre Quaratino, 37 anni, ha seguito l’udienza dall’aula. La vicenda ha avuto eco anche in TV, dove sono stati mostrati i loro vol

Altri guai per Igor Atzori e Denisa Quaratino, dopo i debiti accumulati con la proprietaria della casa dove vivevano a Pino Torinese Igor Atzori (51 anni) e Denisa Quaratino (37) hanno anche malmenato e minacciato un uomo a Chieri. Per questo, sono imputati in un processo per lesioni e minacce che ieri, 16 febbraio, è entrato nel vivo al tribunale di Torino. Questi fatti sono precedenti alle morosità accumulate nei confronti della proprietaria della casa dove abitavano a Pino Torinese, per cui i due fidanzati sono stati protagonisti di diversi servizi televisivi nei mesi scorsi. Atzori, poi, era già stato rinviato a giudizio e condannato in via definitiva anche per altre questioni, tanto che da qualche settimana è stato portato in carcere.