Rinnovo McKennie ricominciano le trattative tra i bianconeri e l’entourage del calciatore Cosa filtra dalla Continassa

Sono riprese le trattative tra la Juventus e l’entourage di Weston McKennie per il rinnovo del contratto. La società bianconera e il calciatore discutono le condizioni, con l’obiettivo di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Le trattative rappresentano un passo importante nel processo di consolidamento della squadra, mantenendo un elemento chiave nel progetto tecnico della Juventus.

Rinnovo McKennie, ripartono le trattative tra la società bianconera e l’entourage del calciatore. Ecco che cosa filtra dalla Continassa. La Juventus sta pianificando le mosse strategiche per blindare i pezzi pregiati della rosa, affrontando con decisione una delle questioni più spinose relative ai contratti in esaurimento a giugno. I riflettori della dirigenza sono puntati su Weston McKennie: il centrocampista classe 1998 della nazionale statunitense è attualmente in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione. Tuttavia, lo scenario di mercato sembra essere mutato radicalmente rispetto al gelo delle settimane scorse, con il giocatore che adesso sarebbe più vicino al rinnovo con i bianconeri di quanto non lo sia mai stato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

