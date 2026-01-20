L'allenamento della Juventus alla Continassa, in vista del match di Champions League contro Benfica, si è concentrato sulla rifinitura pre-gara. Durante la sessione, Spalletti ha dimostrato rispetto verso Adzic con un gesto significativo, mentre David ha brillato in partitella. Assenti importanti, aggiornamenti e immagini dalla seduta per conoscere lo stato di forma della squadra in vista della sfida europea.

di Marco Baridon Allenamento Juve pre Benfica: la rifinitura alla Continassa alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 – FOTO e VIDEO. (inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia in casa Juve. I bianconeri affrontano il Benfica domani nel settimo match di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti cerca continuità dopo le vittorie con Bodo Glimt e Pafos per blindare la zona playoff. Questa mattina, la squadra scende in campo alla Continassa per l’allenamento di rifinitura a partire dalle 12.00. segue LIVE la seduta con immagini e video. Ore 12.09 – David segna in partitella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve pre Benfica: il bel gesto di Spalletti con Adzic, David show in partitella. Ecco chi era assente, tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Leggi anche: Allenamento Juve pre Pafos LIVE: Bremer e Rugani tornano in gruppo, importanti indizi dalla partitella. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

Allenamento Juve pre Benfica LIVE: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEOSegui in tempo reale l'allenamento della Juventus alla Continassa in vista del match con Benfica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Juve Benfica: allenamento e conferenze stampa. Il programma della vigilia del match di Champions League; Juventus-Benfica gratis in streaming: ecco dove vedere la partita di Champions League; Benfica vigilia Champions | allenamento e conferenza a Torino; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: l'orario.

La Juventus pensa al Benfica. Domani alle 16 la conferenza di Spalletti - 12:49 - ALLENAMENTO IN CORSO - La Juventus è in campo e si sta preparando in vista della sfida contro il Benfica. Per i bianconeri, domani, sarà già vigilia di Champions e ... tuttojuve.com

Ecco cosa è possibile vedere su Juventus Play: il palinsesto - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato il palinsesto del nuovo canale Juventus Play: Si apre una settimana intensa, per i bianconeri, fra Champions League e la sfida di ... msn.com

Domani è vigilia di #JuveBenfica #JUVE Allenamento h. 12.00 Conferenza stampa Spalletti h. 16.00 #BENFICA Allenamento h. 10.15 (al Benfica Campus) Conferenza stampa Mourinho h. 20.00 (all’Allianz Stadium) @junews24com x.com

Look da allenamento piovoso del martedì per Luciano Spalletti e solita aggressione alta. C’è vento in Sardegna e si porta via il profumo della vetta della classifica. Difficile sbloccarla per la Juve nonostante i guizzi di Miretti e i lazzi di Yildiz. Lucianone affida la - facebook.com facebook