Nella settimana è stato dichiarato lo stato di agitazione nazionale dei lavoratori dei teatri a causa del rinnovo del contratto collettivo. La mobilitazione interessa anche le strutture di Modena e provincia, tra cui il teatro Pavarotti Freni, lo Storchi, il teatro delle Passioni, il Fabbri di Vignola e il Dadà. La decisione segue le trattative ancora in corso tra le rappresentanze sindacali e le istituzioni del settore.

Salari al palo da sei anni: le maestranze di Storchi, Pavarotti e degli altri palcoscenici modenesi chiedono aumenti del 20% e annunciano la lettura di un comunicato sindacale prima di ogni spettacolo Proclamato questa settimana lo stato di agitazione nazionale dei lavoratori dei teatri per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che coinvolge anche i teatri di Modena e provincia, quali il teatro Pavarotti Freni, lo Storchi, il teatro delle Passioni, il Fabbri di Vignola, il Dadà di Castelfranco, e i teatri dei comuni più piccoli della provincia modenese facenti parte del circuito Ater. Lo stato di agitazione interessa diverse centinaia di lavoratori quali macchinisti, elettricisti, fonici, attori e artisti, addetti alle luci, amministrativi e personale di sala. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Rinnovo del contratto, i lavoratori del teatro aprono lo stato di agitazione

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