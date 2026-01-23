Apice scatta lo stato di agitazione per i lavoratori del Consorzio Campale Stabile

Oggi si è tenuta un’assemblea dei lavoratori del Consorzio Campale Stabile a Apice, in provincia di Benevento. Durante l’incontro, si è discusso del mancato pagamento degli stipendi di dicembre 2025. La situazione ha portato i lavoratori a proclamare lo stato di agitazione, evidenziando le difficoltà legate alla gestione delle retribuzioni e alle condizioni lavorative dell’azienda.

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna presso il Comune di Apice in provincia di Benevento, si è tenuta l’assemblea dei lavoratori dell’azienda Consorzio Campale Stabile che svolgono la raccolta e lo spazzamento nel comune di Apice, per discutere del mancato pagamento degli stipendi relativi al mese di dicembre 2025. I lavoratori, con la presenza del segretario della Uil trasporti Cosimo Pagliuca hanno deciso all’unanimità, lo stato di agitazione. I lavoratori nei loro interventi hanno stigmatizzato i comportamenti dell’azienda ed espresso le loro preoccupazioni, che solo da un (1) mese è il nuovo gestore per la raccolta e lo spazzamento nel comune di Apice, ”in quanto ci sono già criticità nell’ erogare lo stipendio, figuriamoci”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apice, scatta lo stato di agitazione per i lavoratori del Consorzio Campale Stabile Dsquared2, a Milano 29 lavoratori rischiano il posto: scatta lo stato di agitazioneA Milano, 29 lavoratori di Dsquared2 rischiano il posto di lavoro, scatenando lo stato di agitazione tra i dipendenti. Leggi anche: Psa, il nuovo viadotto si allaga, scatta lo stato di agitazione: "Lavoratori costretti a spingere le auto" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. In Monferrato è tempo di Tartufo Nero Pregiato, protagonista assoluto dell’inverno che raggiunge ora il suo apice qualitativo. Durante l’ultima edizione di Golosaria Milano, lo chef @beppesardi ha mostrato l’anima più conviviale di questo prodotto, nobilitando - facebook.com facebook

