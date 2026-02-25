Infortunio sul lavoro | meccanico schiacciato da un motore di 300 chili

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di martedì 24 a San Biagio di Argenta, dove un meccanico di 56 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro all’interno della propria officina. L’uomo, Andrea Musacchi, titolare della storica Officina Musacchi, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Cona con un codice di media gravità. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 13.30, poco dopo la ripresa dell’attività lavorativa successiva alla pausa pranzo. Il meccanico stava effettuando una riparazione su un’autovettura il cui motore era stato rimosso con le apposite attrezzature e riposizionato su un ripiano più basso. Determinante è stato l’intervento immediato delle persone presenti. Un giovane stagista ha dato l’allarme mentre alcuni passanti e vicini, richiamati dalle urla, sono accorsi riuscendo a liberare il 56enne prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anniUn operaio di 37 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un’azienda del Magentino.

Infortunio sul lavoro. Camionista schiacciato tra portiera e un muro. Ricoverato in ospedaleUn incidente sul lavoro si è verificato a Lodi, in via San Bassiano, coinvolgendo un camionista di 56 anni.

Cosa si intende per infortunio sul lavoro e come funzionaL'infortunio sul lavoro è un evento lesivo dovuto a una causa violenta, che si verifica in occasione di lavoro, che può comportare inabilità temporanea, permanente o morte. money.it

Storie di infortunio: Come sempreQuesta vicenda fa parte delle Storie d'infortunio, un repertorio elaborato dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi, basato sulle indagini sugli incidenti. Le storie sono raccolte sul ... puntosicuro.it

Si fa male in smart working, riconosciuto l'infortunio sul lavoro. La dipendente dell'Università di Padova ottiene il risarcimento #ANSA x.com

