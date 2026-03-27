La Baracchina di Nonantola ha compiuto 22 anni e il suo gestore ha espresso il desiderio che il locale diventi un punto di incontro tra le generazioni, offrendo un ambiente accogliente e sicuro per tutti, dal bambino all'anziano. In un'intervista, ha affermato che rimanere immobili è l’unico modo per evitare errori, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il luogo nel tempo.

A soli 22 anni, Lidia Pedretti trasforma la passione in impresa rilevando il locale. Tra sacrifici personali e una dedizione totale, la sua storia scardina i pregiudizi sui giovani e rilancia il parco della Pace "Il mio desiderio più grande è che questo locale possa diventare un vero ponte tra le diverse generazioni, un rifugio sicuro e un punto di ritrovo sereno dove ogni cittadino, dal bambino all'anziano, possa sentirsi il benvenuto". Lidia Pedretti non ha dubbi nel descrivere la missione della sua attività. A soli 22 anni, originaria di Castelfranco Emilia, incarna l'energia della nuova imprenditoria giovanile locale: con determinazione, non ha esitato nemmeno un istante nel rincorrere il proprio sogno, decidendo di rilevare e gestire in totale autonomia la "Baracchina" di Nonantola. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Rileva la Baracchina di Nonantola a 22 anni: "Solo chi rimane immobile non rischia di sbagliare mai"

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