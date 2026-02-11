Un brutto incidente si è verificato oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Liu Jiayu, durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile, è caduta rovinosamente, colpendo testa e collo. La sciatrice è rimasta a terra immobile e sono subito intervenuti i soccorritori. La scena ha spaventato gli spettatori e mette in allarme sulla sicurezza degli atleti durante le competizioni.

Un bruttissimo incidente ha avuto luogo sulle nevi di Livigno durante le qualificazioni dell’halfpipe femminile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Liu Jiayu è caduta malamente sull’ultimo salto della seconda run, mentre cercava la prestazione necessaria per qualificarsi alla finale: la sua tavola ha avuto un comportamento innaturale sulla struttura e in fase di atterraggio si è sbilanciata in avanti, ha perso il controllo ed è finita a terra in maniera violenta, picchiando prima con la spalla sinistra, poi con collo e testa. L’atleta cinese è rimasta a terra immobile per lunghi minuti, venendo prontamente soccorsa dal personale medico, che l’ha immobilizzata e poi spostata in barella fuori dall’impianto, per poi trasportarla con urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Minuti di spavento alle Olimpiadi: Liu Jiayu picchia testa e collo, rimane a terra immobile

La snowboarder cinese Liu Jiayu ha avuto un incidente durante le qualificazioni dell’halfpipe a Livigno.

Chinese snowboarder Liu Jiayu suffered a heavy fall during qualifying in the Olympic women's halfpipe. Medical staff later said Liu was unlikely to have suffered a cervical spine injury, with the injury believed to be related to head impact. - facebook.com facebook

Incidente per Jiayu Liu atleta cinese nella seconda manche di qualificazione dell'halfpipe femminile a #MilanoCortinaOlympic2026 a Livigno. x.com