Porto di Ravenna confronto con il ministero sulle opere in corso Scalo strategico per il Paese

Il vicecapo di gabinetto ai Trasporti Stefano Riazzola visita il porto e assicura il supporto del Mit ai progetti di sviluppo Il vicecapo di gabinetto trasporti e capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stefano Riazzola ha incontrato nella giornata di venerdì, 6 marzo, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo. L'incontro al quale hanno partecipato anche il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Fabio Maletti, e tutti i dirigenti dell’ente, è stata l'occasione per parlare dell'avanzamento delle opere previste nel porto di Ravenna, hub logistico di rilevanza nazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il futuro del porto di Ravenna. Hub strategico per energia, agroindustria e sostenibilitàIl porto di Ravenna si prepara al 2026 con un quadro di crescita che ne rafforzi il ruolo nella logistica nazionale.

Porto di Ravenna, visita del Ministero delle Infrastrutture: confronto sui progetti in corsoVisita istituzionale al porto di Ravenna nella giornata del 6 marzo, quando Stefano Riazzola, vice capo di Gabinetto trasporti e capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero de ... ravennawebtv.it

Vertice al Porto di Ravenna: il MIT promuove i progetti dell’Autorità di SistemaIncontro tra l'Ingegner Riazzola e i vertici dell'Ente: focus su logistica, navigazione e nuovi investimenti per la crescita nazionale ... ravenna24ore.it

