Riflettori sull’IPO di Space X | collocamento record atteso entro giugno

L’IPO di Space X è prevista entro giugno e si prevede che il collocamento possa raggiungere un volume record. La società spaziale, controllata da un imprenditore noto, ha annunciato l’intenzione di quotarsi al Nasdaq. L’obiettivo dichiarato è di facilitare l’accesso alla Luna e di sviluppare data center sul satellite naturale. La notizia ha attirato l’attenzione di analisti e investitori.

Tornano i riflettori sull’ IPO di Space X, attesa da tempo a Wall Street. La società spaziale che fa capo a Elon Musk e che punta a rendere l’accesso alla Luna alla portata di tutti e costruire data center sul nostro satellite naturale, dovrebbe sbarcare al Nasdaq entro il mese di giugno. Una data che avrebbe significati più profondi del timing prettamente finanziario, perché coinciderebbe con il compleanno di Musk che cade il 28 giugno e con un allineamento planetario tra Giove e Venere. Musk alza il tiro sulla raccolta. Il gruppo di Elon Musk conta di raccogliere dall’IPO circa 75 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il management di Space X durante un incontro con gli investitori, alzando l’asticella rispetto ai 50 miliardi precedentemente indicati, cifra che rappresentava già un record di raccolta per uno sbarco in Borsa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riflettori sull’IPO di Space X: collocamento record atteso entro giugno Articoli correlati Un’intesa entro giugno è l’obiettivo di Washington sull’Ucraina. Nuovo round a MiamiI colloqui per una possibile intesa sulla guerra in Ucraina dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, con un nuovo incontro tra Stati Uniti e... Secondo ciclo Indire: i dubbi non sono sull’avvio ma sulla possibilità che si concludano entro il 30 giugnoSecondo ciclo Indire è un altro tassello mancante della complessa geometria delle GPS 202628. Why the SpaceX IPO Could Matter More Than You Think Contenuti e approfondimenti su Riflettori sull Discussioni sull' argomento Borsa Usa giù a causa di dati su prezzi produzione oltre attese, riflettori su Fed Da Reuters; Con l’Ipo di SpaceX la space economy può diventare un’asset class; Borse Europa in calo mentre peggiora guerra in Medio Oriente, riflettori su Bce; Il rand sudafricano apre la settimana ai minimi di quattro mesi, riflettori puntati sulla decisione sui tassi. Una serata intensa accende i riflettori sulla generazione “schiacciata” tra lavoro e famiglia. - facebook.com facebook