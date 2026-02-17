Secondo ciclo Indire | i dubbi non sono sull’avvio ma sulla possibilità che si concludano entro il 30 giugno

Il secondo ciclo Indire è al centro di molte preoccupazioni a causa dei tempi stretti. La causa principale è la possibile impossibilità di portare a termine le procedure entro il 30 giugno, non l’avvio stesso delle attività. La scuola aspetta con ansia il decreto ufficiale, che ancora non è stato pubblicato, e si chiede quanto tempo passerà prima di poter iscrivere gli studenti e iniziare le lezioni. Un esempio concreto: alcuni docenti temono di non riuscire a completare le formalità prima della fine dell’anno scolastico.

Secondo ciclo Indire è un altro tassello mancante della complessa geometria delle GPS 202628. La domanda è: quando verrà pubblicato il decreto, quando ci si potrà iscrivere, quanto tempo passerà prima di iniziare le lezioni?