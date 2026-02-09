Un’intesa entro giugno è l’obiettivo di Washington sull’Ucraina Nuovo round a Miami

Washington punta a trovare un accordo con Kiev entro giugno. I negoziati sulla guerra in Ucraina continuano, con un nuovo incontro previsto a Miami tra rappresentanti americani e ucraini. I colloqui sono aperti e si spera di fare passi avanti nelle prossime settimane.

I colloqui per una possibile intesa sulla guerra in Ucraina dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, con un nuovo incontro tra Stati Uniti e Kyiv atteso a Miami. A confermarlo è stato poche ore fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, indicando che la città statunitense dovrebbe ospitare, per la prima volta, un nuovo round di contatti diretti con la delegazione americana, nel quadro del formato negoziale promosso da Washington. L'appuntamento si inserisce in una fase delicata del processo diplomatico, segnata dalla fissazione di una scadenza politica precisa: secondo Zelensky, infatti, l'amministrazione statunitense punta a ottenere un accordo entro il mese di giugno, con l'obiettivo di chiudere almeno un'intesa di principio prima dell'inizio dell'estate.

