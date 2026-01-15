Milano Marittima nuova isola ecologica interrata | lunedì prendono il via i lavori
A Milano Marittima, i lavori per la nuova isola ecologica interrata in Viale Milano inizieranno lunedì 19 gennaio. La realizzazione, a cura di Hera, mira a migliorare la gestione dei rifiuti nella zona, favorendo pratiche più sostenibili e un ambiente più pulito. L’intervento si inserisce in un progetto di potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, con attenzione alle esigenze della comunità e alla tutela del territorio.
Partiranno lunedì prossimo 19 gennaio i lavori gestiti da Hera per la realizzazione della nuova isola ecologica interrata in Viale Milano. Questo importante intervento permetterà l’eliminazione di 17 contenitori stradali per la raccolta del vetro. L’ isola ecologica interrata sarà composta da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
