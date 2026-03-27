Riapre il Giardino di Rosero il parco che ospita più di 100mila tulipani si possono portare anche a casa

Sabato 28 marzo riapre il Giardino di Rosero, un parco situato nel Piemonte che ospita oltre 100.000 tulipani. Il giardino è raggiungibile in circa 70 chilometri da Torino e permette ai visitatori di portare a casa alcuni dei fiori in esposizione. La riapertura segna l'inizio della stagione di visita per questa area naturale.

Riapre sabato 28 marzo il Giardino di Rosero, uno dei più iconici del Piemonte: questo parco ospita oltre 100mila tulipani ed è l'occasione ideale per una gita fuori porta anche a Torino, che dista solo 70 chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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