In una località nota per le sue coltivazioni di tulipani, migliaia di visitatori si sono recati nei campi per partecipare a attività come balli e picnic tra i fiori. Si segnala che alcuni di loro hanno portato a casa alcuni tulipani, acquistandoli a prezzi molto contenuti. La giornata ha visto un afflusso consistente di turisti, attratti dalla possibilità di vivere un’esperienza immersiva tra i fiori.

Ferrara, 24 marzo 2026 Se il buon giorno si vede dal mattino, il mattino di Caterina Scaramagli, 41 anni, è tutto tulipani e fiori. L’anno scorso il battesimo del fuoco all’agriturismo La Torretta, l’idea che ha fatto aprire le porte dei suoi campi, tra i filari 20mila tulipani. Quest’anno, in questi giorni il bis. Apre le porte il campo di tulipani, foto dalla panchina gigante. “Dedicato a mia figlia Bea” Centinaia di persone in un arcobaleno di colori. Benvenuti tra un arcobaleno di colori sabato e domenica, centinaia di persone tra i filari. ‘Un successo che è andato ben oltre le aspettative’, dice al suo fianco il papà Piercarlo, il fratello Marco, un ben nutrito staff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turisti tra 20mila tulipani: “Balli nei campi e picnic in mezzo ai fiori: si possono portare a casa per pochi euro”

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