Riace aveva una penna-pistola funzionante nel salotto di casa | il proiettile era già inserito

Durante una perquisizione a Riace, i Carabinieri hanno trovato una penna che funge da pistola, con il proiettile già inserito. Un video diffuso mostra il reperto sequestrato nel salotto di casa. La scoperta è avvenuta nel corso di un'operazione, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sull'uso del dispositivo.

In un video i Carabinieri mostrano la penna-pistola sequestrata a Riace (Reggio Calabria) durante una perquisizione. Non è la prima sequestrata nella stessa zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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