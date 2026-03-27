Una penna trasformata in arma da fuoco è stata trovata in un’abitazione a Riace, portando all’arresto del proprietario. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione domiciliare, dove sono stati sequestrati anche altri oggetti. La penna-pistola era nascosta tra gli altri oggetti nel salotto e si presentava come un normale strumento di scrittura.

L'arma e diverse munizioni sono state rinvenute nel corso di una perquisizione dai carabinieri di Riace e dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Roccella Jonica A guardarli così, certi oggetti della quotidianità di ogni famiglia non attirerebbero certamente l’attenzione: né lo farebbe una penna, soprattutto se adagiata tra altri oggetti in un salotto di una casa come tante. È proprio quella sua connaturata semplicità a renderla tanto più pericolosa e, soprattutto, insidiosa: può essere infatti trasportata e occultata con pochissimi accorgimenti, sottraendola con facilità ai controlli. Ma questo, i carabinieri, lo sanno bene.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Pericolosa "penna-pistola" scovata nel salotto di casa: un arresto a Riace

Articoli correlati

Reggio Calabria, "penna-pistola" e altre armi clandestine in casa: un arrestoI carabinieri della stazione di Riace, coadiuvati dalla vicina Stazione di Stignano e dallo Squadrone Eliportato cacciatori Calabria hanno...

Penna-pistola in grado di uccidere, un’altra pistola fatta in casa con la plastica: armi fantasma sequestrate a CaivanoLa scoperta dei carabinieri durante una perquisizione eseguita nell'abitazione di uno spacciatore a Caivano, nella provincia di Napoli; trovato anche...

Una selezione di notizie su Pericolosa penna pistola scovata nel...

Argomenti discussi: Pericolosa penna-pistola scovata nel salotto di casa: un arresto a Riace; Carabinieri scoprono una penna-pistola in salotto, durante una perquisizione: un arresto.