Penna-pistola in grado di uccidere un'altra pistola fatta in casa con la plastica | armi fantasma sequestrate a Caivano

Durante una perquisizione a Caivano, i carabinieri hanno trovato due armi pericolose nascosta in un appartamento. Una delle pistole è fatta in plastica e può uccidere, l’altra è un revolver clandestino. La scoperta arriva dopo che i militari hanno controllato l’abitazione di uno spacciatore, trovando anche sostanze stupefacenti e queste armi proibite.

La scoperta dei carabinieri durante una perquisizione eseguita nell'abitazione di uno spacciatore a Caivano, nella provincia di Napoli; trovato anche un revolver clandestino. Il 35enne è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Caivano Spacciatore Caivano, carabinieri arrestano pusher e trovano armi in casa tra cui una penna-pistola I carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. Reggio Calabria, "penna-pistola" e altre armi clandestine in casa: un arresto I carabinieri di Riace, con il supporto di Stignano e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno sequestrato tre armi clandestine in una abitazione di Reggio Calabria. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Riace, armi clandestine e una “penna-pistola”: arrestato un uomo di Camini I Carabinieri scoprono tre armi modificate e 480 munizioni durante una perquisizione. L’indagato, ora in carcere, è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.... facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.