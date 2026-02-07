Penna-pistola in grado di uccidere un'altra pistola fatta in casa con la plastica | armi fantasma sequestrate a Caivano

Da fanpage.it 7 feb 2026

Durante una perquisizione a Caivano, i carabinieri hanno trovato due armi pericolose nascosta in un appartamento. Una delle pistole è fatta in plastica e può uccidere, l’altra è un revolver clandestino. La scoperta arriva dopo che i militari hanno controllato l’abitazione di uno spacciatore, trovando anche sostanze stupefacenti e queste armi proibite.

La scoperta dei carabinieri durante una perquisizione eseguita nell'abitazione di uno spacciatore a Caivano, nella provincia di Napoli; trovato anche un revolver clandestino. Il 35enne è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Caivano, carabinieri arrestano pusher e trovano armi in casa tra cui una penna-pistola

I carabinieri di Caivano hanno arrestato un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Reggio Calabria, "penna-pistola" e altre armi clandestine in casa: un arresto

I carabinieri di Riace, con il supporto di Stignano e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno sequestrato tre armi clandestine in una abitazione di Reggio Calabria.

