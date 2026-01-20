tel accostato al napoli ai ferri corti col tottenham

Il Napoli monitora attentamente le recenti evoluzioni riguardanti l’attaccante francese, attualmente in rapporti complicati con il Tottenham. In questa sessione di mercato invernale, il club azzurro valuta possibili opportunità per rafforzare il reparto offensivo, tenendo sotto controllo le dinamiche tra il giocatore e la squadra inglese. L’articolo fornisce aggiornamenti sulle trattative e sulle strategie del club partenopeo in vista delle prossime settimane.

Tra i nomi, in questa sessione di mercato invernale, cercati dal Napoli per rinforzare il reparto avanzato, c’è quello del francese Tel del Tottenham. “In tanti, questa mattina, mi hanno chiesto di Mathys Tel del Tottenham accostato ad alcuni club italiani. A me risulta che su Mathys Tel la situazione sia molto tesa. Perché? Perché intanto è stato tolto dalla lista Champions del Tottenham per far spazio a un giocatore nuovamente rientrato dall’infortunio, ma soprattutto il giocatore non è contento. Il ragazzo vuole giocare da titolare tutte le partite, perché spera ancora di andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

