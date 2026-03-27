Nella serata di giovedì, a Praga, la polizia ha riferito che sono state lanciate diverse bottiglie Molotov contro un centro culturale russo. L'episodio è ora al centro di un'indagine da parte delle forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni materiali, né sono state rese note altre informazioni sul possibile movente.

Diverse bottiglie Molotov sono state lanciate contro un centro culturale russo a Praga. Lo ha reso noto la polizia locale spiegano che il fatto è accaduto giovedì sera ed è attualmente oggetto di indagine. L’edificio, conosciuto come ‘Casa Russa’ non ha preso fuoco ma alcune foto mostrano una finestra rotta, mentre due finestre e una parete sono parzialmente annerite dal fumo. Il direttore Igor Girenko, ha detto all’agenzia di stampa russa Tass che tre dei sei cocktail Molotov non sono esplosi. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito l’atto “barbaro”. L’ambasciata russa a Praga ha chiesto alle autorità ceche di rafforzare la sicurezza delle istituzioni russe e dei loro dipendenti nel paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Repubblica Ceca, bottiglie Molotov contro centro culturale russo a Praga

Articoli correlati

Leggi anche: Repubblica Ceca, Praga sotto la neve dopo l'arrivo della tempesta Goretti

Repubblica Ceca, incendiata fabbrica di armi ucrainaNella Repubblica Ceca è stato incendiato uno stabilimento della società ucraina Archer, che produce dispositivi termovisivi per le Forze Armate...