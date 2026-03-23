repubblica ceca incendiata fabbrica di armi ucraina

Nella Repubblica Ceca è stato incendiato uno stabilimento della società ucraina Archer, che produce dispositivi termovisivi per le Forze Armate Ucraine Secondo Ceske Noviny, il magazzino è stato distrutto e l’incendio si è esteso a un edificio amministrativo vicino. Un gruppo che si autodefinisce Frazione Terremoto ha rivendicato l’attentato, facendo riferimento ai legami con la produzione di armi per Israele. Questo gruppo aveva già dato fuoco a un impianto di Elbit Systems qualche giorno fa.https:t.meletteradamosca34124 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * “Violento e razzista. Non ci mancherà”, sfregio degli estremisti a Bossi morto 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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