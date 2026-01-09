Repubblica Ceca Praga sotto la neve dopo l' arrivo della tempesta Goretti

Dopo l’arrivo della tempesta Goretti, Praga si è trovata sotto una fitta nevicata. La perturbazione ha causato disagi al traffico e la cancellazione di due voli all’aeroporto. La situazione richiede attenzione e cautela per chi si trova in città o ha programmi di viaggio. Gli abitanti e le autorità monitorano con attenzione l’evolversi delle condizioni atmosferiche.

La tempesta Goretti ha raggiunto anche la Repubblica Ceca. Nevicate, disagi al traffico e cancellati due voli all'aeroporto di Praga. La tempesta Goretti ha già colpito la Francia nord-occidentale, causando interruzioni di corrente in circa 380.000 abitazioni. E oltre 57.000 persone sono rimaste senza elettricità nel sud-ovest dell'Inghilterra, nelle Midlands e in Galles.

