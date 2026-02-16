Report risultati highlights della Coppa del Mondo ICC T20 2026
Ishan Kishan ha messo a segno 77 punti in una partita decisa dall’India contro il Pakistan, con il pubblico che ha assistito a un punteggio record di 61 punti di scarto. La gara si è svolta allo stadio R, dove il talento indiano ha dominato con il suo batting aggressivo. Saim Ayub ha invece portato a casa un ottimo bowling con 3 wicket per 25 run. La vittoria ha segnato un risultato importante nella fase a gironi della Coppa del Mondo ICC T20 2026.
2026-02-15 20:08:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ishan Kishan ha segnato 77 punti con 40 palloni e Saim Ayub ha preso 3-25 mentre l’India ha battuto il Pakistan con 61 punti nella Coppa del Mondo ICC T20 2026 allo stadio R. Premadasa di Colombo. Dopo che i capitani non si sono stretti la mano al sorteggio, il Pakistan è stato eliminato per 114 come parte di un risultato che ha mandato i campioni in carica ai Super 8. Mercoledì il Pakistan dovrà battere la Namibia, che ha perso tutte e tre le partite, per garantirsi un posto nei Super 8. Ishan Kishan “si è assunto la responsabilità” dell’India. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Rapporto, risultati, punti salienti della Coppa del Mondo ICC T20 2026
Aiden Markram ha deciso la partita con un'ottima prestazione da 86 punti non eliminato contro la Nuova Zelanda, con Marco Jansen che ha conquistato 4 wicket per 40 run, portando il Sud Africa alla vittoria con sette wicket allo stadio Narendra Modi di Ahmedabad.
Report, risultati, gol e video highlights del quarto turno della FA Cup 2025/26
Il Leeds ha vinto contro il Birmingham ai rigori nella FA Cup 202526, perché il portiere Lucas Perri ha parato il tiro di Tommy Doyle e Patrick Roberts ha sbagliato il suo tentativo dal dischetto.
Live: Pakistan vs USA Match 12 | ICC T20 World Cup 2026 Match 12 | PAK vs USA Match Live
Argomenti discussi: Stavo Solo Scherzando; Curling doppio misto: Italia ko in semifinale; Italia da record, 8 ori e 22 podi! Il medagliere di Milano Cortina 2026; Report su donne nella scienza. Incontro all'Università.
Vediamo i risultati delle partite di calcio di campionato e Coppa Emilia svoltesi a metà settimana. Questa e altre notizie nel TG di RTA Videotaro, in onda tutti i giorni alle 19 sul canale 89. facebook
Coppa Italia 2025-2026: risultati, calendario, tabellone, squadre e date #SkySport x.com