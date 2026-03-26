Chi è in testa alla classifica dei migliori marcatori delle qualificazioni alla Coppa del Mondo UEFA 2026?

Nelle qualificazioni europee per i Mondiali del 2026, il giocatore con più gol segnati si trova attualmente in cima alla classifica dei marcatori. Le partite hanno visto numerosi gol e scambi continui tra le squadre coinvolte, contribuendo a un torneo molto combattuto. La classifica dei marcatori viene aggiornata di partita in partita, senza ancora definire tutti i dettagli finali.

2026-03-26 00:34:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La corsa per la Scarpa d’Oro in Europa durante le qualificazioni ai Mondiali è stata a dir poco spettacolare. Mentre entriamo negli spareggi, ecco uno sguardo agli uomini che hanno dominato il referto. Controlla qui per vedere quali squadre possono ancora qualificarsi. 1. Erling Haaland (Norvegia) – 16 gol. Stato: QUALIFICATO La stella del Manchester City ha vissuto un mondo tutto suo, eguagliando il record europeo di tutti i tempi per una sola stagione di qualificazione. La sua sensazionale tripletta contro Israele e i cinque gol contro la Moldavia sono stati i momenti salienti di una corsa storica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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