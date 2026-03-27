I consiglieri provinciali di centrodestra hanno condannato con fermezza alcuni contenuti pubblicati sui social network, ritenendoli offensivi. In particolare, hanno espresso una netta censura nei confronti di commenti attribuiti ai consiglieri Sergio Ferri ed Elisa Schiavi. La presa di posizione coinvolge membri di diversi partiti della coalizione, tra cui Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Civica Barbieri.

Nel mirino alcuni contenuti pubblicati su Facebook dopo il Referendum. I consiglieri provinciali del centrodestra: «I cittadini meritano rappresentanti all’altezza del loro ruolo. La presidente e sindaca Patelli li censuri» I consiglieri provinciali di centrodestra – Franco Albertini e Massimiliano Morganti (Fratelli d’Italia), Federico Bonini (Lega), Paola Galvani (Forza Italia), Jonathan Papamarenghi (Civica Barbieri) – esprimono «la più ferma e netta censura nei confronti dei contenuti pubblicati sui social network dalla consigliera di maggioranza del Comune di Borgonovo, Elisa Schiavi, nonché dal consigliere provinciale Sergio Ferri. I... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Referendum, il centrodestra: «Dai consiglieri Sergio Ferri ed Elisa Schiavi offese gravi»

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