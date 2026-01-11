Ciclismo | settimo titolo italiano consecutivo per l' aretina Elisa Ferri
Elisa Ferri, giovane ciclista di San Giovanni Valdarno, ha recentemente ottenuto il suo settimo titolo italiano, consolidando la sua posizione nel panorama nazionale. Non ancora ventenne, Ferri ha già raccolto 11 successi tricolori, dimostrando costanza e talento nel ciclismo. Questa vittoria si inserisce in un percorso di crescita che evidenzia il valore di una atleta emergente nel contesto sportivo italiano.
San Giovanni Valdarno, 11 gennaio 2026 - Non ha ancora 19 anni e sono già 11 i titoli italiani conquistati dall’aretina di San Giovanni Valdarno Elisa Ferri. Ne ha vinto quattro tra mountain bike e pista, mentre oggi a Brugherio in Lombardia ha conquistato il settimo titolo tricolore nel ciclocross in maniera consecutiva. Due da esordiente del primo e secondo anno, altrettanti da allieva e da juniores, infine quello odierno il primo come Under 23. Classe 2007, portacolori della Fas Airport Service Guerciotti Premac, ha vinto il titolo al suo primo anno in questa categoria. Elisa ha dominato la corsa fin dalle prime battute arrivando al traguardo con largo margine di vantaggio su Gaia Santin e Beatrice Fontana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
