Il procuratore Nicola Gratteri ha commentato l'esito del referendum sulla giustizia, criticando le decisioni del Governo e di alcuni esponenti politici. Ha affermato che in alcuni comuni sciolti per mafia si è registrato un risultato favorevole al Sì, e ha dichiarato di aver avuto pensieri estremi riguardo alla propria salute. La discussione si concentra sulle conseguenze del voto e sulle tensioni tra le istituzioni.

Dopo la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia, il procuratore Nicola Gratteri è tornato a parlare della campagna referendaria e degli attacchi ricevuti per le sue dichiarazioni in merito. A partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa: “Cosa ne pensano, quando hanno detto che volevano impiccarmi?”. Secondo Gratteri poi bisogna fare attenzione a valutare con attenzione il voto, perché “chi ha votato per il No non era tutta di sinistra”. Referendum, Gratteri: “Sentivo che avremmo vinto” Ospite di Piazzapulita su La7, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha commentato l’esito del referendum costituzionale sulla giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum, Gratteri contro La Russa e Governo: "Volevamo impiccarmi, Sì ha vinto in comuni sciolti per mafia"

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