Avvocato Miccoli al GdI | Sul referendum ha vinto il voto contro l' operato del Governo Meloni ora gli italiani non si lamentino

L'avvocato Michele Miccoli ha commentato il risultato del referendum durante un'intervista rilasciata al Giornale, affermando che la maggioranza degli italiani ha espresso un voto contrario all'operato del Governo Meloni. Durante la conversazione, Miccoli ha sottolineato come il risultato rappresenti una chiara presa di posizione popolare, invitando gli italiani a non lamentarsi successivamente. L'intervista si è svolta nell'ambito di un intervento dell'Unione Patriottica.

Michele Miccoli, ospite dell'Unione Patriottica, ha risposto ad qualche domanda posta dal Giornale d'Italia in merito al Referendum - e alla vittoria del No - e sulla questione sicurezza a Milano Michele Miccoli, avvocato, sociologo, criminologo di fama internazionale, docente dell'Università. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Avvocato Miccoli al GdI: “Sul referendum ha vinto il voto contro l'operato del Governo Meloni, ora gli italiani non si lamentino" Articoli correlati Referendum, Meloni spinge per il Sì: "Non è un voto sul Governo"A due settimane dal voto sul Referendum, la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un video di quasi 14 minuti in merito alla riforma della Giustizia... Sondaggio sul referendum per la riforma della giustizia 2026 del GdI, sì, no, indeciso o non voto? - VOTAI due giorni clou (22 e 23 marzo) si avvicinano, per questo motivo la nostra testata chiede ai lettori di esprimersi su quello che è un referendum... Una selezione di notizie su Avvocato Miccoli Discussioni sull' argomento Militare morì in ospedale nel '95 a Pesaro, la famiglia si oppone all'archiviazione; Violenza di gruppo in riviera. Stupro su 17enne, coetanei a processo; Evento 26 marzo 2026 del Rotary Club Milano Precotto San Michele Criminologia del buon padre di famiglia Quando l'uomo qualunque diventa un mostro. Il mio nuovo libro, il diciannovesimo che ho scritto ed è appena stato pubblicato, stavolta l'ho dedicato a un reato in grande diffusione: lo stalking condominiale La prefazione è dell'avvocato, saggista e docente universitario Michele Miccoli @avv_prof x.com Dopo il referendum sulla separazione delle carriere, l’affondo social di Agnino scatena la polemica. L’avvocato calabrese denuncia: “Rischio ritorsioni e terzietà compromessa, il silenzio sarebbe complicità” - facebook.com facebook