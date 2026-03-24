Referendum Giustizia Nordio provoca Gratteri dopo i risultati al Sud | Allora la mafia ha votato No?

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha attaccato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri dopo i risultati del Referendum sulla Giustizia. Al Sud il No ha vinto con un margine molto più ampio che nel resto d’Italia e Nordio ha ripreso su questo tema alcune dichiarazioni di Gratteri dei mesi scorsi, in cui il procuratore aveva detto che a votare per il Sì sarebbero stati i “mafiosi”. Nordio attacca Gratteri sui “mafiosi” al Referendum Parlando dei risultati del Referendum sulla Giustizia in un’intervista al quotidiano Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è tornato su alcuni passaggi della campagna elettorale. Nordio era il primo firmatario della riforma costituzionale bocciata dagli elettori, ed era di conseguenza tra i principali sostenitori del Sì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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