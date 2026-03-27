Dopo alcune dichiarazioni pubblicate sui social riguardo al risultato di un referendum, due figure politiche hanno risposto in modo diverso. Uno ha presentato delle scuse, mentre l’altro ha dichiarato che le affermazioni sono state fraintese. I commenti sono stati giudicati offensivi dai consiglieri provinciali appartenenti al centrodestra, portando a reazioni ufficiali e a chiarimenti da parte degli interessati.

La presidente della Provincia e sindaco di Borgonovo: «Offese e toni incompatibili con i ruoli ricoperti». La consigliera si scusa: «Ho usato espressioni forti e volgari». Il dem Ferri: «Nessun richiamo storico» Arrivano scuse e giustificazioni dopo alcuni commenti sui social in merito al risultato del Referendum, segnalati come oltraggiosi dai consiglieri provinciali del centrodestra. Elisa Schiavi, consigliera comunale di maggioranza di Borgonovo, si scusa dopo le frasi postate su Facebook in seguito alla vittoria del “no”. «A proposito dei miei ultimi post, con riferimento agli esiti del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, doveroso da parte mia fornire chiarimenti e scuse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Referendum e post sui social: Schiavi si scusa. Ferri no: «Frainteso»

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