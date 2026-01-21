Il coordinamento di NdC Sant’Agata de’ Goti esprime soddisfazione per la nomina di Razzano a Palazzo Mosti. Questa scelta rappresenta un passo importante per il territorio. Si invita ora a un confronto costruttivo e pianificato in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di sviluppare proposte concrete per il bene della comunità.

“L’oggettivo valore della nomina premia certamente le brillanti qualità professionali oltre che l’impegno politico coerente e lineare”, è quanto si legge in una nota del coordinamento NdC di Sant’Agata de’ Goti. “In ordine alle elezioni amministrative imminenti, è necessario che si parta da un tavolo programmatico che coinvolga le forze del campo largo, in base allo schema politico premiato alle ultime elezioni regionali e coerentemente con quanto indicato dal nostro leader Clemente Mastella. Occorre evitare sgrammaticature e distorsioni rispetto a un modello che può essere vincente anche a Sant’Agata de’ Goti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - NdC Sant’Agata de’ Goti: “Nomina Razzano a Palazzo Mosti è motivo di soddisfazione”

Coordinamento NdC Sant’Agata de’ Goti: “Soddisfazione per nomina Razzano, per amministrative si parta dal campo largo”Il Coordinamento NdC Sant’Agata de’ Goti esprime soddisfazione per la nomina di Giovanna Razzano come assessore al Bilancio, Programmazione economica e Finanze di Benevento.

Leggi anche: Scuola, Eduscopio conferma l’eccellenza del De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Rosa revocato, NdC stuzzica Rubano per un post social: 'C'è da scommetterci che l'onorevole e il dottore si siano già parlati'.

Coordinamento NdC Sant’Agata de’Goti: Nomina Razzano a Palazzo Mosti è motivo di soddisfazione, per le amministrative si parta dal campo largoLa nomina di Giovanna Razzano ad assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e alle Finanze della Città di Benevento è motivo di soddisfazione non già solo per la nostra compagine politica, ... tvsette.net

NdC si rafforza a Sant’Agata de’ Goti: aderiscono le consigliere Nunzia Meccariello e Anna BuzzoNoi di Centro rafforza la sua presenza a Sant’Agata de’Goti. Formalizzano l’adesione al partito le consigliere comunali Nunzia Meccariello e Anna Buzzo. D’intesa con la segretaria provinciale Marcella ... ntr24.tv

SPAGHETTI DI SANT'AGATA https://blog.giallozafferano.it/unavitaincucina/ricetta-spaghetti-di-santagata/ - facebook.com facebook