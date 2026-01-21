Coordinamento NdC Sant’Agata de’ Goti | Soddisfazione per nomina Razzano per amministrative si parta dal campo largo

Il Coordinamento NdC Sant’Agata de’ Goti esprime soddisfazione per la nomina di Giovanna Razzano come assessore al Bilancio, Programmazione economica e Finanze di Benevento. Questa scelta rappresenta un riconoscimento importante, non solo per la politica locale, ma anche per l’intera comunità, rafforzando il ruolo di Sant’Agata de’ Goti nel panorama regionale. Per le prossime amministrative, si auspica un percorso condiviso e inclusivo a partire dal campo largo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La nomina di Giovanna Razzano ad assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e alle Finanze della Città di Benevento è motivo di soddisfazione non già solo per la nostra compagine politica, ma per l’intera comunità di Sant’Agata de’Goti, in considerazione dell’oggettivo prestigio dell’incarico. L’oggettivo valore della nomina premia certamente le brillanti qualità professionali oltre che l’impegno politico coerente e lineare”, è quanto si legge in una nota del coordinamento NdC di Sant’Agata de’ Goti. “In ordine alle elezioni amministrative imminenti, è necessario che si parta da un tavolo programmatico che coinvolga le forze del campo largo, in base allo schema politico premiato alle ultime elezioni regionali e coerentemente con quanto indicato dal nostro leader Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

