Nudha & The Soul Train sul palco del Socjale con il soul di Aretha Ray Charles e Amy Winehouse
Venerdì 9 gennaio al Teatro Socjale di Piangipane si esibirà Nudha & The Soul Train, un gruppo dedicato al soul di artisti come Aretha Franklin, Ray Charles e Amy Winehouse. La serata vedrà la cantante e musicista Sara Zaccarelli, nota come Nudha, accompagnata da una band di sette elementi con sezione fiati. Un appuntamento per gli appassionati di musica soul, in un contesto intimo e di qualità.
Venerdì 9 gennaio riprendono i concerti al Teatro Socjale di Piangipane. In questa nuova data del 2026, a salire sul palco sarà la cantante, autrice, compositrice e musicista, Nudha (Sara Zaccarelli), cresciuta a pane e Black Music, insieme a una super band di 7 elementi al completo di sezione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Gianluca Galvani 6tet presenta “Echoes of Amy Winehouse” al Museo del Saxofono di Fiumicino: omaggio tra jazz, soul e R&B
Leggi anche: Aretha Franklin, queen of soul: jazz tribute al Miles club
God’s Angels Soul of Gospel Revue - Christmas Soul 2025 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.