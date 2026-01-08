Nudha & The Soul Train sul palco del Socjale con il soul di Aretha Ray Charles e Amy Winehouse

Venerdì 9 gennaio al Teatro Socjale di Piangipane si esibirà Nudha & The Soul Train, un gruppo dedicato al soul di artisti come Aretha Franklin, Ray Charles e Amy Winehouse. La serata vedrà la cantante e musicista Sara Zaccarelli, nota come Nudha, accompagnata da una band di sette elementi con sezione fiati. Un appuntamento per gli appassionati di musica soul, in un contesto intimo e di qualità.

