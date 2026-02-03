Speronano l' auto della Polizia e scappano Un agente spara ferito un fuggitivo

Un inseguimento finisce con una sparatoria nel Valdarno. Un uomo sospettato di aver rubato in una casa viene inseguito dalla polizia e, durante la fuga, un agente spara ferendo uno dei fuggitivi. L'auto dei sospetti sperona l’auto della polizia, poi scappano a piedi. La scena si è svolta in fretta e ora gli agenti cercano di ricostruire quanto successo.

Un agente di polizia ha esploso alcuni colpi di pistola per fermare un uomo sospettato di aver compiuto un furto in un'abitazione del Valdarno. L'auto su cui viaggiava insieme ad altre due persone è stata intercettata in A1 da una pattuglia della Polstrada di Battifolle intorno alle 22.30 di ieri.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

A Milano, zona Rogoredo, un uomo ha rubato una pistola a una guardia giurata e ha aperto il fuoco contro un'auto della polizia.

A Anzano del Parco, nel Comasco, tre persone sono state arrestate dopo un inseguimento con la polizia.

